Berke Özer'e dev talip

Takımın birinci kalecisi Lucas Chevalier'i 40 milyon euro bonservisle Paris Saint-Germain'e gönderen Fransız ekibi Lille, gözünü Türkiye'ye çevirdi.

BERKE ÖZER'E DEV TALİP

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Lille yeni kaleci arayışlarında Eyüpspor'un yıldız eldiveni Berke Özer'i kadrosuna katmak istiyor. Bu doğrultuda iki tarafın transfer için resmi görüşmelere başladığı belirtildi.

''AVRUPA'DA OYNAMA HAYALİM VAR''

25 yaşındaki Berke Özer, geçtiğimiz günlerde transferiyle ilgili bir açıklama yaparak Avrupa'da oynama hayalinin olduğunu söylemiş ve "Şu anda olduğum yerden çok mutluyum. Ama tabii ki Avrupa'da yaşama ve futbol oynama hayalim var. Belçika'da oynadım. O kültürün yeniden içerisinde olmak istiyorum. Benim elimde olmayan şeyler de var. Kulübün de menfaatine uygun bir şey olursa Avrupa'nın beş büyük liginde oynamak isterim. Ama bir kaleci, futbolcu için şu anda dünyada en büyük lig olarak İngiltere'yi söyleyebilirim." ifadelerini kullanmıştı.