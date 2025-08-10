Berke Özer'e dev talip

Berke Özer'e dev talip
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Birinci kalesini PSG'ye gönderen Lille, Eyüpspor'dan Berke Özer'i kadrosuna katmak istiyor. Lille ve Eyüpspor, Berke Özer transferi için görüşmelere başladı.

Takımın birinci kalecisi Lucas Chevalier'i 40 milyon euro bonservisle Paris Saint-Germain'e gönderen Fransız ekibi Lille, gözünü Türkiye'ye çevirdi.

BERKE ÖZER'E DEV TALİP

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Lille yeni kaleci arayışlarında Eyüpspor'un yıldız eldiveni Berke Özer'i kadrosuna katmak istiyor. Bu doğrultuda iki tarafın transfer için resmi görüşmelere başladığı belirtildi.

''AVRUPA'DA OYNAMA HAYALİM VAR''

25 yaşındaki Berke Özer, geçtiğimiz günlerde transferiyle ilgili bir açıklama yaparak Avrupa'da oynama hayalinin olduğunu söylemiş ve "Şu anda olduğum yerden çok mutluyum. Ama tabii ki Avrupa'da yaşama ve futbol oynama hayalim var. Belçika'da oynadım. O kültürün yeniden içerisinde olmak istiyorum. Benim elimde olmayan şeyler de var. Kulübün de menfaatine uygun bir şey olursa Avrupa'nın beş büyük liginde oynamak isterim. Ama bir kaleci, futbolcu için şu anda dünyada en büyük lig olarak İngiltere'yi söyleyebilirim." ifadelerini kullanmıştı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Barış Alper Yılmaz'a resmi teklif! Galatasaray'ın istediği dev bonservis belli oldu

Resmi görüşmeler başladı! Galatasaray'a servet kazandırabilir
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıDurmuş GÖKÇE:

Bı git işine Lille ne yapsın seni Eyüp kadrosu içindeki iyi oyuncularla biraz göze battin ama kesinlikle Avrupa'da oynayacak kaleci degilsin

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Antalya'da 33 dereceyi bulan deniz suyu sıcaklığı birçok kenti geride bıraktı

Bir ilimizde deniz dahi kavruluyor! Su sıcaklığı birçok kenti geçti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.