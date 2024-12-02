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Berke'den, "8 kere su içti" diyen Okan Buruk'a beklenmeyen yanıt

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Eyüpspor kalecisi Berke Özer, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un ''Kenarda 8 kere su içti. Devamlı susadı. Yere atlamalarını kutluyorum'' yönelik eleştirilerine "Doğru söylemiş" şeklinde yanıt verdi.

Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray ile Eyüpspor'un 2-2 berabere kaldığı maça damga vuran isimlerden biri de Berke Özer oldu.Mücadelede zaman geçirdiği için sıkça tribünlerin tepkisini çeken Berke Özer'e maç sonunda da Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk tepki gösterdi.

"8 KERE SU İÇTİ"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk yaptığı açıklamada Berke'nin çok fazla su içtiğine ve zaman geçirdiğini belirterek "Oyun devamlı durdu! Hep durdu. Çok fazla yere yatma oldu. Eklenen dakikalar da yetersiz. Uzatmanın uzatması her iki yarıda da olmalıydı. Bunlara alışacağız. Bunu iyi niyetle kullanan, kötü niyetle kullanan takımlar var. Rakibimiz iyi niyetli değil. Yerde yatmayan yok. Tam pozisyona giriyoruz 2 kişi yere yatıyor, tam giriyoruz 2 kişi yere yatıyor. Pozisyona girdik, atmamız gerekirdi. Bize karşı her şeyi yapıyorlar. İyi takımsanız onu da yenmeniz gerekiyor. Bu ligin kalitesi için de hakemlerin bunu uygulaması gerekiyor. Berke de önemli kurtarışlar yaptı. Geçirdiği zaman dışında kurtarışlarındaki yere atlamalarını kutluyorum. Berke kenarda 8 kere su içti. Devamlı susadı. Hakem daha erken kart göstermeliydi. Kurtarışlarından dolayı tebrik ediyorum. Atmamız gerekiyordu, atamadık" dedi.

BERKE'DEN BEKLENMEDİK YANIT

Karşılaşma sonu stadyumdan ayrılan Berke Özer'e kenarda bekleyen gazeteciler Okan Buruk'un "Zaman geçirme" tepkisini sordu. Genç kaleci Berke Özer de takım otobüsüne giderken buna cevap olarak sadece "Doğru söylemiş" yanıtını verdi.

Berke'den,
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (15)

Haber Yorumlarıslim shady:

Okan buruk ne kadar çirkefmiş ya! 2 başarı yakaladı fos ligde kendini bişi zannediyor.

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Haber YorumlarıBükücü:

Yenemeyince çamur atmayı ne kadar seviyor bu cinconlular böyle. Bir kaç hafta daha yenilsin o zaman görün nasıl cıngarlık çıkarıyorlar

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Haber YorumlarıOrhan Karakisla:

okan berke su içmek için senden izinmi alacak hayırdır yok berke topi kurtarmıs yere atmıs kendini sen biraz da kendi oyuncularını eleştir ceza sahası ıçinde seninkiler kimse dokunmadan artistlik yapıp 6 takla atıyor sen onlara takıl ..onlara yorum yapmazsın çünku antremanlarda bunları çalışıyorsunuz artık bunları hakemler yemez puan çalmaya son artık çıkın hakkıyla oynayın

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Haber YorumlarıTT:

Okan hoca da beğendiğine göre Berke ye Galatasaray yolu gözüktü...

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Haber YorumlarıKonuralp:

Okan hoca yazıklar su içti diye yenildiysen istifa et yazıklar olsun sana Galatasaray teknik direktörüne yakışmadı...

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Haber Yorumlarıapolat:

okan fare kadar boyun var türlü türlü huyun var çocuk, ağlama iki kdakika olsun doğru dur. zor olacak ama

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Haber Yorumlarıapolat:

okaann okaann dün yediğin hurmalar, bugün mabadını tırmalar. şimdi ağlamayacaksın

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Haber YorumlarıAli Furkan Demir:

Ümit Özat; "Galatasaray Eyup Spora puan kaybetsin, bir daha yapı diye bir şey konuşursam ahlaksız ve terbiyesizim" demişti. Bir daha yapı, organizasyon, şirket şürket dersen Ahlaksız ve terbiyesizsin Ümit Özat.

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Haber YorumlarıMelike Taştan:

slim shady bu kendini beğenme değil taraftarına hesap vermek zorunda ondan dolayı böyle

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Haber YorumlarıArif İnanç:

Kocaman bir camianın Hocasının açıklamaları çok düşündürücü. Insan bu kadar küçük duruma sokar mi kendisini! Siz hop hop zıplamaya zamanına girdiniz demekki Sayın hocam saha kenarın da. Yöneticiniz de iki lafı bir araya getirip konuşamadı. Başkanınız da ayrı telden çalıyor. Berke nin su içmesi etkilememiş onu da, hakemler işte. Ahh ah. Keşke rakip sahaya 9 kişi çıksa da rahat rahat yenseeniz de şampiyon kesin paracıklar yeseniz

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