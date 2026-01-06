Haberler

Berkan Kutlu yeni takımına imza attı! İşte giyeceği forma numarası

Berkan Kutlu yeni takımına imza attı! İşte giyeceği forma numarası
Güncelleme:
Galatasaray ile sözleşmesini fesheden Berkan Kutlu'nun yeni adresi Konyaspor oldu. Yeşil-beyazlılar, 27 yaşındaki orta saha oyuncusuyla 1 yılı opsiyonlu 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. İmza töreni Antalya'da kamp yapılan otelde gerçekleştirildi. Konyaspor, Berkan Kutlu'nun takımda 18 numaralı formayı giyeceğini açıkladı.

  • Berkan Kutlu, Konyaspor ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.
  • Berkan Kutlu, Konyaspor'da 18 numaralı formayı giyecek.
  • Berkan Kutlu, 8 kez A Milli Takım forması giydi.

Süper Lig temsilcisi Konyaspor, Berkan Kutlu transferini resmen duyurdu. Kulüp, Galatasaray ile sözleşmesini fesheden deneyimli futbolcuyla 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 1.5 yıllık anlaşma sağladı.

18 NUMARALI FORMAYI GİYECEK

Antalya'da kamp yapılan otelde gerçekleşen imza töreninde Futbol Şube Sorumlusu Yusuf Küçükbakırcı da hazır bulundu. Konyaspor, Berkan Kutlu'nun takımda 18 numaralı formayı giyeceğini açıkladı.

KARİYERİ VE MİLLİ TAKIM GEÇMİŞİ

Futbola İsviçre'de Monthey altyapısında başlayan Berkan Kutlu; Sion, Alanyaspor, Genoa ve Galatasaray formaları giydi. Orta saha oyuncusu ayrıca 8 kez A Milli Takım formasını da terletti.

Konyaspor açıklamasında, "Berkan Kutlu'ya hoş geldin diyor, yeşil-beyazlı formamız altında başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Haberler.com
500

Haber Yorumlarımurat toprak:

yolu acik olsun.. iyi bir takima gitmis.

