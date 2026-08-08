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Berkan Kutlu, Konyaspor'a Veda Etti: 'Yeni Bir Hikaye Yazmaya Hazırım'

Berkan Kutlu, Konyaspor'a Veda Etti: 'Yeni Bir Hikaye Yazmaya Hazırım'
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Konyaspor'da sezonu tamamlayan Berkan Kutlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla yeşil-beyazlı takıma veda etti. Sözleşmesindeki opsiyonu kullanmayarak kalmak istemediği belirtilen Kutlu, Konyaspor dönemini 'öğrenme ve yeniden doğuş süreci' olarak nitelendirdi ve yeni bir projede devam etmeye hazır olduğunu ifade etti.

KONYASPOR'da 1 sezonu tamamlayan Berkan Kutlu, yeşil-beyazlılara veda etti. İlk 6 aydan sonra opsiyonu elinde bulunduran Kutlu'nun Konyaspor'da kalmak istemediği belirtildi.

Süper Lig'in 2025-2026 sezonunda Konyaspor ile 1,5 yıllık sözleşme imzalayan orta saha oyuncusu Berkan Kutlu, sanal medya hesabından yaptığı açıklamayla yeşil-beyazlılara veda ettiğini açıkladı. Kutlu, sanal medya hesabından yaptığı veda mesajında şunları söyledi: "2025-2026 sezonu benim için büyük bir öğrenme ve yeniden doğuş süreci oldu. Sezona Galatasaray'da başladım; ardından devre arasında Konyaspor'a gelerek zorlu bir mücadelenin içine girdim. Düşme hattına yakın iken katıldığımız takımı, takım arkadaşlarımla birlikte Süper Lig'in devlerini mağlup ederek üst sıralara taşıdık ve Türkiye Kupası'nda finale kadar yürüdük. Kendi adıma da sahada 'Berkan Kutlu geri döndü' dedirtebilmenin ve bu mücadelenin bir parçası olabilmenin gururunu yaşıyorum. Bana inanan, hedefleri olan yeni bir projede mücadeleme kaldığım yerden devam etmeye ve yeni bir hikaye yazmaya hazırım. Konyaspor camiasına, çalışan personele, antrenörlere, takım arkadaşlarıma, taraftarlarımıza, ve bu süreçte emeği geçen herkese teşekkür ederim."

Berkan Kutlu'nun sözleşmesinde ilk 6 aydan sonra opsiyonunu elinde bulundurduğu ve Konyaspor'da kalmak istemediği belirtildi.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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