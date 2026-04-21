Berk Uğurlu: 'Beşiktaş'ta herkes bu kupanın hasretini çekiyor'

BTK Eurocup final serisi ilk maçında Beşiktaş GAİN yarın saat 20.00'de sahasında Fransız ekibi JL Bourg Basket'i konuk edecek. Siyah-beyazlılar, Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi'nde gerçekleştirdiği antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamladı. Siyah-beyazlıların guardı Berk Uğurlu, kritik mücadele öncesinde Demirören Haber Ajansı'na özel değerlendirmelerde bulundu.

Final serisinin zorluk derecesine dikkat çeken Uğurlu, rakiplerinin formda olduğuna vurgu yaparak, "Öncelikle bence final serisinde rakibimizin şu anda formda olmasının yanı sıra oynadığımız iki maça nazaran çok daha hızlı ve atletik oynuyorlar. Bunun dışında bence defans en önemli belirleyici nokta olacak. Çünkü savunmayı yapan takımın bu seriyi kazanacağını düşünüyorum. İki takım da yetenek olarak çok yukarıda. Dediğim gibi daha az hata yapan ve savunmada daha istekli olan takım bu seriyi kazanacaktır diye düşünmekteyim" ifadelerini kullandı.

'DEFANSİF OLARAK DA ÇOK SERT OYNAYAN BİR TAKIMIZ'

Beşiktaş'ın oyun karakterine de değinen oyuncu, özellikle savunmadaki sertliğin altını çizdi. Uğurlu, "Özellikle biz ofansın dışında defansif olarak da çok sert oynayan bir takımız. Hocamızın her zaman söylediği ilk maçta da defansta onları biraz daha agresif olarak karşılamak ve o kolay atışları vermemek. Agresif olmak defansta bizim için çok önemli olacak" dedi.

'KUPAYI ÜLKEMİZE GETİRMEK İSTİYORUZ'

Final atmosferinde motivasyonun zaten üst seviyede olduğunu belirten Uğurlu, takımın hedefini net bir şekilde şu sözlerle ortaya koydu: "Final serisine geldiğimiz için artık motivasyona pek gerek kalmıyor çünkü Beşiktaş'ta herkes bu kupanın hasretini çekiyor. Biz de bu kupayı ülkemize getirmek istiyoruz. Bu yüzden motivasyonumuz her saniye çok yukarıda olmalı. Benim kişisel olarak öyle, takımın da öyle olduğunu düşünüyorum. Kazanmak için elimizden ne gelirse her şeyi yapacağız."

'AVANTAJI KAPMAK İSTİYORUZ'

Taraftar desteğine de ayrı bir parantez açan oyuncu, Akatlar'daki atmosferin belirleyici olabileceğini ifade etti. Uğurlu, "Bütün sezon bizim arkamızdalardı ve bizi desteklediler. Yarın da öyle olacağından eminim. Onların önünde avantajı kapmak istiyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı