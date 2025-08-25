Berisha Süper Lig'e geri dönüyor
Kasımpaşa, bir dönem Fenerbahçe forması giyen Hoffenheimlı golcü futbolcu Mergim Berisha ile görüşmelere başladı. İstanbul ekibi, transferi kısa süre içinde sonuçlandırmayı istiyor.
Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Alman forvet Mergim Berisha, yeniden Süper Lig'e dönmeye hazırlanıyor.
KASIMPAŞA GÖRÜŞMELERE BAŞLADI
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Süper Lig ekibi Kasımpaşa, forvet hattına takviye yapmak için adına kolları sıvadı. İstanbul ekibi, Bundesliga ekiplerinden Hoffenheim'da forma giyen 27 yaşındaki golcü oyuncu Mergim Berisha için resmi teklif yaptı. Haberde, Lacivert-beyazlı yönetimin deneyimli oyuncunun transferini kısa süre içinde sonuçlandırmayı istediği belirtildi.
SEZON PERFORMANSI
Geride kalan sezonda Bundesliga'da 17 maça çıkan Berisha, bu maçlarda 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.
FENERBAHÇE PERFORMANSI
Fenerbahçe'de ise 32 maça çıkan Alman forvet, bu maçlarda takımına 8 gol, 3 asistlik skor katkısı üretti.