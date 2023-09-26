Bergama Belediyespor ile Teknik Direktör Özden Töraydın Yollarını Ayırdı

TFF 3. Lig 4. Grup ekiplerinden Bergama Belediyespor'da Teknik Direktör Özden Töraydın ile yollar ayrıldı.

Yeni sezon öncesi Bergama Belediyespor'un teknik direktörü olan Özden Töraydın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İzmir temsilcisi ile yollarının ayrıldığını duyurdu. Töraydın, yaptığı açıklamada, "Büyük heyecan ve umutla anlaştığım Bergama Futbol Kulübü'yle gelinen noktada yaşadığımız fikir ayrılıkları sebebiyle karşılıklı olarak yollarımızı ayırdık. Anlaştığımız günden bugüne kadar bizlere inanan ve özveriyle çalışan oyuncu kardeşlerime yürekten teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Öte yandan 44 yaşındaki çalıştırıcı, bu sezon Bergama ile çıktığı 3 maçta 3 beraberlik aldı. - İZMİR