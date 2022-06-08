Bergama Belediyespor'da Cemil Ferah dönemi - Haberler

TFF 3'üncü Lig'deki İzmir temsilcilerinden Bergama Belediye spor'un olağan genel kurulunda başkanlığa Cemil Ferah getirilirken, yönetimin en önemli görevi kulübün şirketleşme çalışmalarını yürütmek olacak.

Bergama Kültür Merkezi Salonu'nda gerçekleşen kongrede konuşan Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, Resmi Gazete'de yayınlanan kanun gereği profesyonel futbol kulüplerinin anonim şirkete dönüşmesi sürecinin sıkı takipçisi olacaklarının altını çizdi. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın ilk üç maddesi gibi Bergama spor'un Bergama'da kalması, faaliyetlerini Bergama'da yürütmesi, isminin korunması ve forma renklerinin değiştirilmemesinin takipçisi olacaklarını ve bu maddelerin tartışmaya açık olmayacağını söyleyen Başkan Koştu, bu sürecin şeffaf bir şekilde yürütülmesi için elinden gelen gayreti göstereceğini ifade etti.

Demirören Haber Ajansı / Spor