Beren Bozbey 12 DABO Final Kampı'na Davet Edildi

Beren Bozbey 12 DABO Final Kampı'na Davet Edildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Melikgazi Kayseri Basketbol Spor Kulübü, genç yetenek Beren Bozbey'in 12 DABO Final Kampı'na davet edildiğini açıkladı. Kamp, 16-18 Mayıs 2025 tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek.

Melikgazi Kayseri Basketbol Spor Kulübü; genç yeteneklerinden Beren Bozbey'in 12 DABO (12 Dev Adam Basketbol Okulları) Final Kampı'na davet edildiğini duyurdu.

Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından organize edilen kamp 16-18 Mayıs 2025 tarihleri arasında İstanbul Basketbol Gelişim Merkezi'nde gerçekleştirilecek. 2013-2014 doğumlu, Türkiye genelinden toplam 30 kız sporcunun katılacağı bu önemli organizasyona davet edilen Beren Bozbey'in başarısı, kulüp camiasında sevinçle karşılandı.

Kayseri temsilcisi yaptığı paylaşımda; "Kendisini tebrik eder, spor hayatında başarılar dileriz" ifadelerine yer verdi. Beren Bozbey, milli takım kampına katılmak için 16 Mayıs'ta İstanbul'a gidecek. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.