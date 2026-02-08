2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nın snowboard erkekler paralel büyük slalom kategorisinde Avusturyalı Benjamin Karl, altın madalya elde etti.

İtalya'da düzenlenen organizasyonun ikinci gününde snowboard erkekler paralel büyük slalom müsabakaları, Livigno Kar Park'ta yapıldı.

Final yarışında bitiş çizgisini Güney Koreli Kim Sang-kyum'un 0.19 saniye önünde geçen Benjamin Karl, bu disiplinde üst üste ikinci olimpiyat altın madalyasını kazandı.

Ayrıca Karl, 4 olimpiyat madalyasına ulaşan ilk snowboard sporcusu oldu.

Kim Sang-kyum'un gümüş madalya elde ettiği snowboard erkekler paralel büyük slalomun üçüncülük müsabakasında ise Sloven Tim Mastnak'ı geride bırakan Bulgar Tervel Zamfirov, bronz madalya aldı.