Kayserispor, Benhur Keser'i Kadrosuna Kattı
Kayserispor, dış transferde ilk olarak Erzurumspor'dan Kayserili oyuncu Benhur Keser'i transfer etti. 11 yıl sonra futbol hayatına başladığı kulübe dönen Keser, 'Ait olduğum yerdeyim. Evimdeyim' açıklamasını yaptı ve 10 numaralı formayı giyeceği belirtildi.
Kayserispor dış transferde Benhur Keser'i kadrosuna kattı.
1.Lig ekiplerinden Kayserispor yeni sezon öncesi ilk transferini açıkladı. Sarı-kırmızılılar son olarak Erzurumspor forması ile şampiyonluk yaşayan Kayserili oyuncu Benhur Keser'i kadrosuna kattı. Futbola başladığı Kayserispor'a 11 yıl sonra yeniden dönen Benhur Keser yaptığı açıklamada, "Ait olduğum yerdeyim. Evimdeyim" dedi.
Benhur Keser, Kayserispor'da 10 numaralı formayı giyecek.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı