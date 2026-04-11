Milli sporculardan Avrupa Badminton Şampiyonası'nda tarihi başarı

Milli badmintoncular Bengisu Erçetin ve Nazlıcan İnci, Avrupa Badminton Şampiyonası'nda çift kadınlarda gümüş madalya kazanarak Türkiye'nin tarihi başarısına imza attı. Finalde Bulgar rakiplerini 2-0 mağlup oldular. Neslihan Arın ise tek kadınlar kategorisinde bronz madalya elde etti.

İspanya'nın Huelva kentindeki organizasyonda çift kadınlar kategorisinde mücadele eden Bengisu Erçetin ile Nazlıcan İnci, finalde Bulgar Gabriela Stoeva-Stefani Steova ikilisi ile karşılaştı.

Milli sporcular, final müsabakasında 21-11 ve 21-17'lik setlerle 2-0 mağlup olarak gümüş madalyanın sahibi oldu ve Türkiye'nin Avrupa şampiyonaları tarihindeki en iyi derecesini elde etti.

Tek kadınlar kategorisinde Neslihan Arın, yarı finalde İskoçyalı rakibi Kirsty Gilmour'a 21-16, 14-21 ve 11-21'lik setlerle 2-1 yenilerek bronz madalya kazandı.

Türkiye'nin, büyükler Avrupa badminton şampiyonalarındaki madalya sayısı 7'ye (1 gümüş, 6 bronz) yükseldi.

Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan
