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Bengisu Avcı, Molokai parkurunu Avrupa'nın en hızlı derecesiyle tamamladı

Bengisu Avcı, Molokai parkurunu Avrupa'nın en hızlı derecesiyle tamamladı
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İzmirli yüzücü Bengisu Avcı, Molokai parkurunu 12 saat 10 dakikada bitirerek kadınlarda Avrupa'nın en hızlı derecesini elde etti. Ayrıca, dünya klasmanında ikinci en iyi kadın derecesine imza attı.

Molokai parkurunu 12 saat 10 dakikada bitiren kadın yüzücü Bengisu Avcı, kadınlarda Avrupa'nın en hızlı derecesinin sahibi oldu.

Molokai etabını geçen ilk Türk ve Okyanus Yedilisi'nde beş etabı bitiren ilk Türk kadın unvanlarının sahibi Bengisu Avcı'nın 12 saat 10 dakikalık Molokai performansı, kadınlarda Avrupa'nın en hızlı derecesi olarak da tarihteki yerini aldı. Cumartesi sabah 04.28'de Molokai'den okyanusa giren İzmirli yüzücü, yaklaşık 42 kilometrelik parkuru 12 saat 10 dakikada bitirerek Hawaii'ye vardı. Bu derece, Molokai etabında Avrupalı bir kadın yüzücü tarafından kayıtlara geçen en hızlı zaman oldu.

Dünyadaki en iyi ikinci derece

Kadınlar klasmanındaki Dünya rekorunun sadece üç dakika gerisinde kalan Bengisu Avcı, burada da dünyadaki en iyi ikinci kadın derecesinin sahibi oldu. Molokai saatine göre karanlık bir saatte suya girdiğini söyleyen İzmirli yüzücü, "Parkurun önemli bölümünü karanlıkta geçtim. Tepemdeki ay o kadar parlakti ki, ufka baktığımda güneşin doğuşu ile ayın görüntüsünü ayıramıyordum. Büyük dalgalar nedeniyle de saate bakamıyordum. Mor-mavi bir denizden ötesi yoktu" dedi.

"Yüzmemiş sanki uçmuştum"

Yüzme sırasındaki hissettiklerini aktaran Bengisu Avcı, "Bir anda Mayıs ayında denizanası teması yaşadığım yere geldiğimi fark ettim. Ne onlar, ne de köpekbalıkları ortada vardı. Karanlıkta uzaktaki dağlar seçiliyordu. Normalde gün doğduktan sonra en az 2-3 saat daha yüzmeliydim ama bir anda dibi gördüm. Ay bana oyun oynuyordu sanki. Sonra beklenen ses geldi, 'Tekne final pozisyonunu alıyor.' Bitmişti. Yüzmemiş sanki uçmuştum. Geçişime izin veren tüm okyanus canlılarına minnettarım" diye konuştu.

"Önemli olan başarmak"

Yaklaşık 12 saatlik bir performansla kayalık kıyıya vardığını da sözlerine ekleyen Bengisu Avcı, "Kaptan, kayalık alana çıkmayı tehlikeli buldu ve beni Alan Davis Plajı'na doğru yönlendirdi. Karanlık suda yolu zar zor bularak plaja adım attığımda saatin 04.38 olduğuna inanamadım. Bu parkurdaki en hızlı kadın derecesi 12 saat 7 dakika ile Avustralyalı Penny Palfrey'ye ait. Ancak her parkur her geçişte size farklı bir doğa sunuyor. Bu bir yarış değil. O nedenle buradaki en güzel duygu, parkuru tamamlamak" dedi.

"Her geçişte çok fazla masraf çıkıyor"

Bu yıl Cook Boğazı ve Molokai'yi geçtiğini, Kuzey Denizi ve ilk Molokai denemesinde tekneye çıkmak zorunda kaldığını vurgulayan Bengisu Avcı, "Her geçiş için karşımıza on binlerce dolarlık önemli giderler çıkıyor. Bir sponsor olmadan Avrupa'dan gelen rakiplerle mücadele edebilmek gerçekten çok zor. Bu nedenle İzmirli gıda takviyesi markası Sidrex'in desteğini değerli buluyorum. Onların ve tüm ekibimin varlığını yanımda hissetmek çok özel" diyerek sözlerini noktaladı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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