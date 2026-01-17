Haberler

Bengisu Avcı, buz yüzmede Türkiye rekoru kırdı

Güncelleme:
Ultra maraton yüzücüsü Bengisu Avcı, IISA Uluslararası Buz Yüzme Şampiyonası'nda 4,5 derece suda 1 mil yüzerek Türkiye rekoru kırdı ve altın madalya kazandı. Avcı, buzullardaki erimeye dikkat çekmek amacıyla bu zorlu parkuru başarıyla tamamladı.

Ultra maraton yüzücüsü Bengisu Avcı, IISA Uluslararası Buz Yüzme Şampiyonası'nda 4,5 derece suda 1 mil yüzerek Türkiye rekoru kırdı.

Bengisu Avcı'nın iletişim ofisinden yapılan açıklamaya göre Oceans Seven (Okyanus Yedilisi) parkurunu tamamlayan ilk ve tek Türk ünvanını alan Avcı, buzullardaki erimeye dikkati çekmek amacıyla katıldığı şampiyonada 1 millik (yaklaşık 1609 metre) parkuru 25 dakika 35 saniyede tamamladı.

İtalya'nın Cavazzo Gölü'nde gerçekleştirilen organizasyonda yarışan İzmirli sporcu, bu derecesiyle altın madalya kazanırken, Türkiye rekorunun da sahibi oldu. Avcı, 24 dakika 35 saniyelik dünya rekoruna da yaklaştı.

Şampiyona kapsamında su sıcaklığının 5 derecenin altında olması şartıyla düzenlenen yarışlarda Avcı'nın, 50 metre kurbağalama, 50 metre kelebek ve 500 metre serbest kategorilerinde de yarışacağı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Avcı, buz yüzmenin farklı bir meydan okuma olduğunu belirterek, "Okyanus geçişinde karanlık, deniz canlıları, dev dalgalar ve güçlü akıntılarla mücadele ediyorsunuz. İklim değişikliğinin etkileri nedeniyle bu parkurlar, giderek daha da zorlaşmaya başladı. Buz yüzme ise tamamen mental ve fiziksel bir dönüşüm gerektiriyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Hüseyin Bağış - Spor
