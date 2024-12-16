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Bengisu Avcı, Amsterdam'da 3 Altın Madalya Kazandı

Bengisu Avcı, Amsterdam'da 3 Altın Madalya Kazandı
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Ultra maraton yüzücüsü Bengisu Avcı, IISA Uluslararası Buz Yüzme Şampiyonası'nda sergilediği performansla 3 altın madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Avcı, 19 ülkeden 256 sporcu arasında zorlu yarışlardan zaferle ayrıldı.

Ultra maraton yüzücüsü Bengisu Avcı, Amsterdam'da düzenlenen IISA Uluslararası Buz Yüzme Şampiyonası'nda 3 altın madalya kazandı.

Bengisu Avcı İletişim Ofisinden yapılan açıklaya göre Bengisu, 19 ülkeden 256 sporcunun katıldığı şampiyonada 5 derecenin altındaki suda önce 1000 metrede birincilik kürsüsüne çıktı.

Organizasyonun ikinci gününde 100 metre kurbağalamada yine kürsünün ilk basamağına çıkmayı başaran Bengisu, 4x50 metrede de Egor Tropeano, İrem Damar ve Berker Göker'den oluşan takımla rakiplerini geride bıraktı ve altın madalya aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Avcı, çok zorlu bir şampiyonayı başarıyla geride bıraktıklarını belirtti.

Ege ve Marmara gibi sıcak sularda antrenman yaptıktan sonra Avrupa'nın buz gibi sularında yarışmanın çok zor olduğunu aktaran Avcı, şunları kaydetti:

"Rakiplerimize karşı oluşan dezavantajı kırmak için çok ciddi antrenmanlar yapıyoruz. Çanakkale'deki soğuk su kampımız sayesinde vücudumuzu 5 derece altındaki ekstrem soğuklarda yüzmek için alıştırdık. Antrenmanlarımızın sonuç verdiğini gördüğümüz için çok mutluyuz. Ocak ayında Molveno-İtalya'da yapılacak Buz Dünya Şampiyonası öncesi iyi bir yarışma süreci geçirip güzel sonuçlar elde ettik."

Kaynak: AA / Halil Fidan - Spor
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