Bengisu Avcı'dan dünya rekoru ve altın madalya

FİNLANDİYA'nın Oulu kentinde düzenlenen 2026 Dünya Kış Yüzme Şampiyonası'nda Bengisu Avcı, 200 metre kurbağalama 30-39 yaş kadınlarda dünya rekoru kırarak şampiyon oldu. Sporcular şampiyonanın ilk iki gününde iki altın, iki gümüş ve bir bronz madalya elde etti.

Uluslararası Kış Yüzme Birliği (IWSA) tarafından organize edilen şampiyona, 50 ülkeden iki bini aşkın sporcunun katılımıyla sürüyor. Türkiye'nin ilk kez takım halinde yer aldığı organizasyonda buz yüzme dünya şampiyonu ve rekortmeni Bengisu Avcı, 200 metre kurbağalamada 3,07,83'lük derecesiyle 30-39 yaş dünya rekorunun yeni sahibi olarak altın madalya kazandı.

Bengisu Avcı, 100 metre kurbağalamada ise 1,29,17'lik derecesiyle dünya ikincisi oldu. Selin Cansu Demircioğlu 25 metre kelebekte 16,35'lik derecesiyle 15-19 yaş kadınlarda dünya şampiyonluğunu elde ederken, 50 metre serbestte 32,08 ile ikinci sırada yer aldı. Eda Savcıgil ise 100 metre kurbağalamada 1,43,20'lik derecesiyle bronz madalya kazandı.

IISA 2'nci Başkanı, buz yüzme dünya şampiyonu ve rekortmeni Bengisu Avcı, Türkiye'nin buz yüzmede kısa sürede önemli bir seviyeye ulaştığını belirterek, "Finlandiya'da tarihi bir dönem yaşıyoruz. Buz yüzmeye daha önce sadece 1-2 bireysel olarak katılırken ilk kez 11 sporcuyla gelip madalya almak harika bir duygu. Burada 17 yaşında yüzücümüz de var 68 yaşında sporcumuz da. İnanılmaz bir şey başarıyoruz. Daha dün buz yüzme kampına katılan ve eğitimler alan sporcularımız, bugün dünyanın en büyük organizasyonunda madalya kazanıyor. Mutluluğumuzu tarif edecek kelime bulamıyorum. Türkiye, buz yüzmede çok daha iyi noktalara gelecek ve birçok sporcumuz daha uluslararası klasmanda madalyalar kazanacak" dedi.

Şampiyonada Bengisu Avcı'nın yanı sıra İrem Damar, Melisa Uluarslan, İrem Ergin, Şükriye Öz, Eda Savcıgil ve Selin Cansu Demircioğlu ile erkeklerde Sabri Murat Ersöz, Güçlü Baytekin ve Nevzat Arda mücadele ediyor. Organizasyon için Oulujoki Nehri'nin denizle birleştiği noktada buz kesilerek 25x25 metre ölçülerinde özel bir alan oluşturuldu. Yaklaşık eksi 15 derecede olan ve üzeri her gün yeniden donan havuzdaki buz tabakası sporcular için her sabah kırılıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı