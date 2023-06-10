Benfica, Orkun Kökçü'yü kadrosuna kattığını açıkladı

Portekiz devi Benfica, milli futbolcu Orkun Kökçü ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Bu transfer için Feyeenord'a 30 milyon euro ödendi.

Bu sezon Feyenoord ile şampiyonluk sevinci yaşayan Orkun Kökçü, Portekiz devi Benfica'ya imza attı. Benfica, Orkun Kökçü transferini resmen açıkladı.

30 MİLYON EURO

Benfica, 30 milyon euro bonservis bedeliyle Hollanda ekibi Feyenoord'dan Orkun Kökçü'yü kadrosuna kattı ve 5 yıllık mukavele imzalattı.

SERBEST KALMA MADDESİ 120 MİLYON EURO

Portekiz ekibi, kontrata 120 milyon euro da serbest kalma maddesi ekletti. Feyenoord ile şampiyonluğa ulaşan Orkun Kökçü, bu sezon Hollanda ekibinin formasını 46 maçta giydi. 22 yaşındaki yıldız bu karşılaşmalarda 12 gol ve 5 asistlik skor katkısı verdi.