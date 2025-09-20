Benfica, Mourinho'nun İlk Maçında AVS'yi 3-0 Yenerek Galip Geldi
Portekiz 1. Futbol Ligi'nin 6. haftasında Benfica, Jose Mourinho'nun teknik direktör olarak görev aldığı ilk maçında AVS'yi 3-0 mağlup etti. Benfica, bu galibiyetle 13 puanla ikinci sırada yer alırken, AVS son sırada kalmaya devam etti.
Portekiz 1. Futbol Ligi 6. haftasında Benfica, Jose Mourinho'nun görev aldığı ilk maçta AVS'yi 3-0 mağlup etti.
Estadio do Clube Desportivo das Aves Stadı'nda oynanan karşılaşmada Benfica, 45+3. dakikada Heorhii Sudakov'la öne geçti.
Maçın 59. dakikasında Vangelis Pavlidis'in penaltıdan attığı golle farkı 2'ye çıkaran konuk ekip, 64. dakikada Franjo Ivanovic ile bir gol daha buldu ve sahadan 3-0 galip ayrıldı.
Bir maç eksiği bulunan Benfica, lider Porto'nun ardından 13 puanla ikinci sırada bulunuyor. AVS ise 1 puanla son sırada yer alıyor.
Kaynak: AA / Emre Aşıkçı - Spor