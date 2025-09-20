Haberler

Benfica, Mourinho'nun İlk Maçında AVS'yi 3-0 Yenerek Galip Geldi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Portekiz 1. Futbol Ligi'nin 6. haftasında Benfica, Jose Mourinho'nun teknik direktör olarak görev aldığı ilk maçında AVS'yi 3-0 mağlup etti. Benfica, bu galibiyetle 13 puanla ikinci sırada yer alırken, AVS son sırada kalmaya devam etti.

Portekiz 1. Futbol Ligi 6. haftasında Benfica, Jose Mourinho'nun görev aldığı ilk maçta AVS'yi 3-0 mağlup etti.

Estadio do Clube Desportivo das Aves Stadı'nda oynanan karşılaşmada Benfica, 45+3. dakikada Heorhii Sudakov'la öne geçti.

Maçın 59. dakikasında Vangelis Pavlidis'in penaltıdan attığı golle farkı 2'ye çıkaran konuk ekip, 64. dakikada Franjo Ivanovic ile bir gol daha buldu ve sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Bir maç eksiği bulunan Benfica, lider Porto'nun ardından 13 puanla ikinci sırada bulunuyor. AVS ise 1 puanla son sırada yer alıyor.

Kaynak: AA / Emre Aşıkçı - Spor
Paşinyan'da çarpıcı Türkiye duyurusu! Beklentisini açık açık söyledi

Paşinyan'da çarpıcı Türkiye duyurusu! Beklentisini açık açık söyledi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir yayınevi, sorularına koyduğu banknotlardaki Atatürk resmini sansürledi

Atatürk'e tahammül edemeyen biri daha! Tepkiler çığ gibi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.