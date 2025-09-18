Haberler

Benfica, Mourinho ile Anlaştı
Portekiz ekibi Benfica, teknik direktör Bruno Lage ile yollarını ayırdıktan sonra Fenerbahçe'den ayrılan Jose Mourinho ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Portekiz ekibi Benfica, takımın başına teknik direktör Jose Mourinho'nun getirildiğini açıkladı.

Benfica, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Karabağ'a mağlup oldukların maçın ardından Teknik Direktör Bruno Lage ile yollarını ayırmıştı. Portekiz ekibi, kısa bir süre önce Fenerbahçe'den gönderilen Jose Mourinho ile 2 yıllık sözleşme imzaladıklarını duyurdu.

Mourinho, Fenerbahçe'nin başındayken UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu'nda Benfica'yla ilk maçta golsüz berabere kalmış, Portekiz'de oynanan rövanşta ise 1-0 mağlup olmuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
