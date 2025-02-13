Benfica Monaco'yu deplasmanda yendi! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu ilk maçları, 4 karşılaşma ile tamamlandı. Club Brugge, Atalanta'yı 2-1 yendi; Benfica, Monaco'yu 1-0 mağlup etti. İşte gecenin sonuçları...
Uefa Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu ilk maçları, oynanan 4 karşılaşmayla tamamlandı. Halil Umut Meler'in yönettiği Club Brugge-Atalanta maçında ev sahibi ekip son dakikada bulduğu penaltıyla 2-1 İtalyan ekibini yendi.
BENFICA MONACO'YU DEVİRDİ
Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu'nun 90 dakika sahada kaldığı karşılaşmada Benfica, Monaco'yu Pavlidis'in golüyle 1-0 geçti.
Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları;
- Club Brugge (Belçika)-Atalanta (İtalya): 2-1
- Celtic (İskoçya)-Bayern Münih (Almanya): 1-2
- Feyenoord (Hollanda)-Milan (İtalya): 1-0
- Monaco (Fransa)-Benfica (Portekiz): 0-1
Karşılaşmaların rövanşı, 18 Şubat tarihinde oynanacak.