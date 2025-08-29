Benfica, Kerem Aktürkoğlu için Fenerbahçe ile Anlaştı

Portekiz kulübü Benfica, milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'ye transferi konusunda anlaşma sağlandığını duyurdu. Transferin toplam değeri 25 milyon avroya kadar çıkabilir.

Portekiz temsilcisi Benfica, milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun transferi için Fenerbahçe ile anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Fenerbahçe ile Kerem Aktürkoğlu'nun transferi konusunda ön anlaşmaya varılmıştır. Söz konusu anlaşma, 22,5 milyon avro tutarında kesin transferini ve hedeflere bağlı değişken ücret ödemesini öngörmektedir. Bu da transferin toplam değerinin 25 milyon avroya ulaşabileceği anlamına gelmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, öncelik hakkı olması nedeniyle transferin koşullarıyla ilgili milli futbolcunun eski takımı Galatasaray'a bilgi verildiği kaydedildi.

Kaynak: AA / Yunus Kaymaz - Spor
