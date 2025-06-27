Benfica, Kaptan Otamendi'nin Sözleşmesini Uzattı

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Portekiz 1. Futbol Ligi takımlarından Benfica, 37 yaşındaki Arjantinli stoper Nicolas Otamendi'nin sözleşmesini 2026 yılına kadar uzattı. Kulüp, 'Hadi kaptan!' ifadeleriyle duyurdu.

Portekiz 1. Futbol Ligi ekiplerinden Benfica, 37 yaşındaki Arjantinli stoperi Nicolas Otamendi'nin sözleşmesini bir yıl uzattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Otamendi'nin sözleşmesi 2026'ya kadar uzatıldı. Hadi kaptan!" ifadeleri kullanıldı.

Takımın kaptanlığını da yapan Otamendi, milli futbolcular Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün de formasını giydiği Portekiz temsilcisi Benfica'da bu sezon 53 maçta oynadı.

Kaynak: AA / Fatih Erel - Spor
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