Benfica, Auckland City'i 6-0 Geçerek İlk Galibiyetini Aldı

FIFA Kulüpler Dünya Kupası C Grubu ikinci maçında Benfica , Auckland City'i 6-0 mağlup etti. Portekiz ekibinde milli oyunculardan Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu , mücadeleye ilk 11'de başladı.

Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenen FIFA Kulüpler Dünya Kupası C Grubu ikinci maçında Benfica ile Auckland City karşı karşıya geldi. Orlando'daki Inter&Co Stadyumu'nda TSİ 19.00'da başlayan mücadelede Katarlı hakem Salman Ahmad Falahi düdük çaldı. Milli oyunculardan Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu'nun da ilk 11'de başladığı mücadelenin açılış perdesini 45+8'inci dakikada penaltıdan Angel Di Maria açtı: 1-0. Karşılaşmanın ilk yarısı Benfica'nın 1-0 üstünlüğü ile biterken, ikinci yarı olumsuz hava koşulları nedeniyle geç oynandı. FIFA yetkilileri tarafından yapılan açıklamayla mücadelenin ikinci yarısı TSİ 22.20'de başladı. İkinci yarıya etkili başlayan Benfica, 53'üncü dakikada Vangelis Pavlidis'in ayağından bulduğu golle 2-0'ı yakaladı. Baskısını arttıran Portekiz temsilcisi, 63'üncü dakikada Renato Sanches ile farkı açtı: 3-0. Goller peş peşe gelirken Benfica, 76'ncı ve 78'inci dakikalarda Leandro Barreiro ile durumu 5-0'a getirdi. Maçın son bölümlerine doğru girilirken Benfica'da Angel Di Maria, 90+8'inci dakikada penaltıdan topu ağlarla buluşturarak maçın skorunu belirledi: 6-0. Bu sonucun ardından Benfica, turnuvadaki ilk galibiyetini alarak puanını 4 yaptı. Auckland City ise ikinci maçından da mağlubiyetle ayrıldı.

OLUMSUZ HAVA KOŞULLARINDAN ETKİLENEN MAÇ SAYISI DÖRDE YÜKSELDİ

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda, Benfica ile Auckland City arasında oynanan maçın olumsuz hava koşulları nedeniyle yarıda kalmasıyla birlikte, turnuvada hava muhalefeti yüzünden ara verilen maç sayısı dörde yükseldi.

Hava koşulları nedeniyle ara verilen ya da geç başlayan diğer maçlar şu şekilde:

Ulsan HD - Mamelodi Sundowns

Pachuca - Salzburg

Palmeiras - Al Ahly