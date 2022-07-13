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"Ben de yeri ayrı" diyen Ozan Tufan, Mesut Özil'in kendisi için yönetime çektiği resti anlattı

Haberler.com - Spor
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'Ben de yeri ayrı' diyen Ozan Tufan, Mesut Özil'in kendisi için yönetime çektiği resti anlattı

Fenerbahçe ile yollarını ayırıp Hull City ile anlaşan Ozan Tufan, açıklamalarda bulundu. Beraber kadro dışı kaldıkları yıldız futbolcu hakkında, "Mesut Özil'in yeri ben de ayrı" dedi.

Fenerbahçe'den ayrılıp Hull City' imza atan Ozan Tufan, VOLE'ye açıklamalarda bulundu. Tecrübeli orta saha oyuncusu, Fenerbahçe'den ayrılan bir diğer isim Mesut Özil hakkında önemli sözler sarf etti.

"BEN DE YERİ AYRI"

Mesut Özil'in dahil olduğu soyunma odası tartışmasında Mesut'un tarafında olan ve onunla birlikte kadro dışı bırakılan Ozan Tufan, Özil hakkında, "Mesut Özil'in takımla antrenman yapma hakkı olmasına rağmen, 'Ben Ozan ile antrenman yapacağım' dedi. Beni yalnız bırakmadı. İstese takımla antrenman yapabilirdi. Mesut Özil'in bende ki yeri çok ayrıdır" ifadelerini kullandı.

'Ben de yeri ayrı' diyen Ozan Tufan, Mesut Özil'in kendisi için yönetime çektiği resti anlattı

"ARADA KAYNADIM"

Kadro dışı kalma olayına değinen Tufan, "Mesut Özil'in Fenerbahçe'de yaşadığı problem kendi açısından haklı bir problemdi. O arada duygusallaşan Mesut Ağabey'in yanında durdum. Onun yanında gözüktüğüm için ben de arada kaynadım" dedi.

MESUT ÖZİL BAŞAKŞEHİR FORMASI GİYECEK

Kadro dışı kalıp takımdan ayrılan Ozan Tufan'ın ardından, Mesut Özil de Fenerbahçe ile yollarını ayırdı. Yıldız futbolcu Başakşehir ile anlaşma sağladı.

'Ben de yeri ayrı' diyen Ozan Tufan, Mesut Özil'in kendisi için yönetime çektiği resti anlattı

Haberler.com - Spor

Başakşehir Mesut Özil Ozan Tufan Fenerbahçe Spor Haberler

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