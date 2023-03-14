Belözoğlu'nun öfkesi dinmiyor! "Eşim başkasının elini tutmadı, bizde şeref var" sözleriyle ilgili açıklama

Beşiktaş taraftarının ailesine yönelik tezahüratlarından sonra "Eşim başkasının elini tutmadı, annem babamdan başkasını tanımadı. Bizde şeref fazlasıyla var" gibi ifadeler kullandığı açıklaması yüzünden gündem olan Başakşehir'in hocası Emre Belözoğlu, eleştirilere cevap verdi. Belözoğlu, "Hala çok sakin değilim. Benim annem ve eşimi örneklendirdiğim konu, başka insanların geçmişine nasıl bağlandı? Bu bağlantıyı kuramıyorum" dedi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turunda 1-1'lik maçın ardından Gent ile sahasında karşılaşacak Başakşehir'de Teknik Direktör Emre Belözoğlu maç öncesi açıklama yaptı.

ELEŞTİRİLERE TEPKİ GÖSTERDİ

Beşiktaş'a 2-0 kaybettikleri maçta ailesine yönelik yapılan tezahüratlara ateş püsküren Belözoğlu, yaptığı çıkışla gündem olmuştu. "Eşim başkasının elini tutmadı, annem babamdan başkasını tanımadı. Şeref diye gezinenler, bizde şeref fazlasıyla var. Beşiktaşlılar duyarlıdır. Bu yapılan taraftarlık değil" açıklamasından sonra eleştiri alan Belözoğlu, bu konuyla ilgili konuştu.

Belözoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

"TARİHİMİZ İÇİN ÖNEMLİ MAÇ"

"Hem kulübümüz tarihi hem de Adnan Januzaj haricindeki diğer oyuncularımızın kariyerinde Avrupa'da çeyrek finali yok. Tarihimizin en önemli maçını oynayacağız. İyi hazırlandığımızı düşünüyorum. Bazı sıkıntılarımız ve sakat oyuncularımız var. Elimizden geldiğince, 'Birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için' sloganıyla bu maça hazırlandık. Taraftarımızın, buraya gelecek insanların desteği, sinerjisi, enerjisi ve duasıyla yarın inşallah ülkemize bir çeyrek final getirmek istiyoruz."

"İLK 3-4'TE YER ALABİLECEĞİMİZİ GÖSTERDİK"

"Bu sezon bence oyuncularım iyi ve önemli işler çıkarıyor. Bir sezon içinde maksimum 1-2 milli takım arası verilir. Ancak bu sezon Dünya Kupası ve deprem felaketi sonrası aralar tüm oyuncuları psikolojik olarak etkiledi. Ancak biz kaybettiğimiz maçlar da dahil olmak üzere oyunumuza sadık kaldık, istediğini yapmaya çalışan bir takımdık. Skorların da geleceğini düşünüyorum. Ben, ligde ilk 3-4'te yer alabilecek gücümüz olduğunu herkese gösterdik. Kazanarak yolumuza devam edeceğimize inanıyorum."

"HALA SAKİN DEĞİLİM"

"Hala çok sakin değilim. Söylediklerimin kızlarım ve hanımımın 20 metre ötesinde anneme ve eşime yapılan hakaretler üzerinden değerlendirilmesi gerekirken kendi annem ve eşim üzerinden söylediğim konuların tüm kadınların geçmişine gelmesini anlamlandıramıyorum. Beşiktaş'ın 'Şerefinle oyna, hakkınla kazan." mottosu var. Yapılanlar Şeref ve hak ile bağdaştırılacak şeyler mi? Bir kadının geçmişinde yaşadıkları onun şerefini veya şerefsizliğini belirleyecek kriter midir? Bunu kabul eden hangi zihniyet saçma sapan değildir? Bu suçlamaları üzerime alınmam. Yakışıksız oluyor. Benim annem ve eşimi örneklendirdiğim konu nasıl insanların geçmişte yaşadıkları ilişkilere bağlandı? Bu bağlantıyı kuramıyorum. Sürecin nasıl buraya geldiğine bir bakın."