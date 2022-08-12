Belotti'nin eşi ile ilgili çıkan haberler sonrası sarı-kırmızılı taraftarlardan 'Come to Galatasaray' hamlesi

Adı uzun süredir Galatasaray ile anılan Andrea Belotti'nin sarı-kırmızılı formayı giymesinin önündeki engelin eşi Giorgia Duro olduğu öne sürüldü. Duro'nun İtalya'da kalmak istediği için Galatasaray'a sıcak bakmadığını öğrenen sarı-kırmızılı taraftarlar ise soluğu sosyal medyada aldı. Taraftarlar, Belotti'nin eşinin sosyal medya hesabındaki paylaşımlara "Come to Galatasaray" yorumları yaptı.

Galatasaray'ın Belotti için nabız yokladığı haberlerinin çıkması sarı-kırmızılı taraftarlar arasında büyük heyecan yarattı. İtalyan golcünün, Türkiye'ye gelmesinin önündeki en büyük engelin eşi olduğu iddiaları sonrası ise Galatasaraylılar harekete geçti.

TRANSFERİN ÖNÜNDEKİ EN BÜYÜK ENGEL EŞİ

Andrea Belotti'nin eşi Giorgia Duro'nun Türkiye'ye gelmek istememesi, İtalyan golcünün Galatasaray'a imza atmasının önündeki en büyük engel olarak gösterildi. Bunun üzerine harekete geçen sarı-kırmızılı taraftarlar, Duro'nun sosyal medya hesabına akın etti.

"COME TO GALATASARAY" AKINI

Galatasaraylı taraftarlar, Giorgia Duro'nun sosyal medya hesaplarındaki paylaşımların altına "Come to Galatasaray" yazarak, Belotti'yi takımlarında görmek istediklerini ifade ettiler.