Bellona Kayserispor, Samsunspor Maçına Hazırlanıyor

Bellona Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in son haftasında 1 Haziran Pazar günü deplasmanda Reeder Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün açıklamasına göre teknik direktör Sergej Jakirovic yönetimindeki antrenmanda futbolcular, pas ve baskı çalışmalarının ardından çift kale maç yaptı.

Bellona Kayserispor, Reeder Samsunspor maçının hazırlıklarına yarın devam edecek.