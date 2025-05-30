Bellona Kayserispor, Samsunspor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Bellona Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in son haftasında 1 Haziran Pazar günü deplasmanda Reeder Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulübün açıklamasına göre teknik direktör Sergej Jakirovic yönetimindeki antrenmanda futbolcular, pas ve baskı çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maç yaptı.

Bellona Kayserispor, Reeder Samsunspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın tamamlayacak.