Elazığ'da 4.9 büyüklüğünde deprem

Elazığ'da korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü duyurdu
Terör örgütünün federasyon talebine Suriye yönetiminden rest

Hakan Fidan'ın ardından Suriye yönetimi de resti çekti
Esad'ın kuzeni, Suriye'de 150 bin kişilik ordu kurduklarını iddia etti

Esad'dan Suriye'yi kana bulama hazırlığı! 150 bin kişilik ordu iddiası
Özel'den 1 Mayıs için Taksim talebine yanıt: Ben sendika değilim

Özel'den 1 Mayıs için Taksim'e çağrı istedi, aldığı yanıtla şok oldu

Bellona Kayserispor, Çaykur Rizespor'u 1-0 Yenerek 3 Puan Aldı

Bellona Kayserispor, Çaykur Rizespor'u 1-0 Yenerek 3 Puan Aldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Bellona Kayserispor, sahasında konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup ederek kritik bir galibiyet elde etti. Maçta ev sahibi ekibin golünü Bourabia kaydetti.

Stat: RHG Enertürk Enerji

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Samet Çiçek, Candaş Elbil

Bellona Kayserispor : Bilal Bayazıt, Gökhan Sazdağı, Hosseini, Attamah, Carole, Kartal Kayra Yılmaz (Dk. 86 Mehmet Eray Özbek), Karimi, Ramazan Civelek (Dk. 73 Baran Ali Gezek), Bourabia (Dk. 73 Mane), Cardoso (Dk. 90+4 Hasan Ali Kaldırım), Nazon (Dk. 86 Talha Sarıarslan)

Çaykur Rizespor : Grbic, Muhammet Taha Şahin, Mocsi, Alikulov, Hojer, Mithat Pala (Dk. 59 Zeqiri), Berkay Özcan (Dk. 86 Buljubasic), Olawoyin, Akintola (Dk. 59 Abdülkadir Ömür), Jurecka (DK. 46 Varesanovic), Sowe???????

Gol: Dk. 43 Bourabia ( Bellona Kayserispor )

Sarı kartlar: Dk. 23 Jurecka Dk. 75 Olawoyin, Dk. 76 Mocsi, Dk. 90+2 Hojer, Dk. 90+3 Muhammet Taha Şahin (Çaykur Rizespor ), Dk. 45+2 Nazon ( Bellona Kayserispor )

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Bellona Kayserispor sahasında Çaykur Rizespor'u 1-0 yendi.

78. dakikada sol kanattan hızla ceza sahasına giren Cardoso'nun sert şutunda kaleci Grbic topu çeldi. Boşta kalan topu savunma uzaklaştırdı.

82. dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına giren Nazon'un pasında topa buluşan Kartal Kayra Yılmaz'ın şutunda kaleci Grbic sağına uzanarak topu çeldi.

85. dakikada Çaykur Rizespor'da Hojer'in sağ taraftan kullandığı serbest vuruşta penaltı noktası üzerinde iyi yükselen Mocsi'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

Karşılaşma Kayserispor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: AA / Murat Asil - Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.