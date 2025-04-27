Bellona Kayserispor, Çaykur Rizespor'u 1-0 Yenerek 3 Puan Aldı
Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Bellona Kayserispor, sahasında konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup ederek kritik bir galibiyet elde etti. Maçta ev sahibi ekibin golünü Bourabia kaydetti.
Stat: RHG Enertürk Enerji
Hakemler: Atilla Karaoğlan, Samet Çiçek, Candaş Elbil
Bellona Kayserispor : Bilal Bayazıt, Gökhan Sazdağı, Hosseini, Attamah, Carole, Kartal Kayra Yılmaz (Dk. 86 Mehmet Eray Özbek), Karimi, Ramazan Civelek (Dk. 73 Baran Ali Gezek), Bourabia (Dk. 73 Mane), Cardoso (Dk. 90+4 Hasan Ali Kaldırım), Nazon (Dk. 86 Talha Sarıarslan)
Çaykur Rizespor : Grbic, Muhammet Taha Şahin, Mocsi, Alikulov, Hojer, Mithat Pala (Dk. 59 Zeqiri), Berkay Özcan (Dk. 86 Buljubasic), Olawoyin, Akintola (Dk. 59 Abdülkadir Ömür), Jurecka (DK. 46 Varesanovic), Sowe???????
Gol: Dk. 43 Bourabia ( Bellona Kayserispor )
Sarı kartlar: Dk. 23 Jurecka Dk. 75 Olawoyin, Dk. 76 Mocsi, Dk. 90+2 Hojer, Dk. 90+3 Muhammet Taha Şahin (Çaykur Rizespor ), Dk. 45+2 Nazon ( Bellona Kayserispor )
Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Bellona Kayserispor sahasında Çaykur Rizespor'u 1-0 yendi.
78. dakikada sol kanattan hızla ceza sahasına giren Cardoso'nun sert şutunda kaleci Grbic topu çeldi. Boşta kalan topu savunma uzaklaştırdı.
82. dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına giren Nazon'un pasında topa buluşan Kartal Kayra Yılmaz'ın şutunda kaleci Grbic sağına uzanarak topu çeldi.
85. dakikada Çaykur Rizespor'da Hojer'in sağ taraftan kullandığı serbest vuruşta penaltı noktası üzerinde iyi yükselen Mocsi'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
Karşılaşma Kayserispor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.