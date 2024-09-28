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Bellona Kayserispor Beşiktaş Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor

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Bellona Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş ile oynayacağı maç için antrenmanlarına devam ediyor. Teknik direktör Burak Yılmaz yönetimindeki idman, ısınma hareketleri ve pas çalışmalarıyla gerçekleştirildi. Takım, yarınki antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

Bellona Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarına devam etti.

Teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas çalışmasıyla sürdü.

İdman, pas ve baskı çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Kayserispor, yarın yapacağı çalışmayla hazırlıklarını tamamlayacak.

Kaynak: AA / Sercan Küçükşahin - Spor

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