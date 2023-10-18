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Belki de sezonu kapattı! Uruguay maçında sakatlanan Neymar, ameliyat olacak

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Suudi Arabistan takımlarından Al Hilal'de forma giyen Brezilyalı futbolcu Neymar, Uruguay maçında sakatlandı. Al Hilal Kulübü, Neymar'ın sol diz ön çapraz bağında ve menisküsünde yırtık tespit edildiğini açıkladı. Yıldız futbolcunun ameliyat edileceği ve ameliyatın ardından durumunun kontrol edileceği belirtildi.

Al Hilal, Brezilya Milli Takımda sakatlanan Neymar'ın sol diz ön çapraz bağında yırtık tespit edildiğini açıkladı.

Belki de sezonu kapattı! Uruguay maçında sakatlanan Neymar, ameliyat olacak

AMELİYAT OLACAK

Al Hilal, Brezilya'nın Uruguay ile oynadığı maçta sakatlanan Neymar'ın sol diz ön çapraz bağında ve menisküsünde yırtık tespit edildiğini, Neymar'ın ameliyat olacağını açıkladı.

Belki de sezonu kapattı! Uruguay maçında sakatlanan Neymar, ameliyat olacak

4 GOLE ETKİ ETTİ

Bu sezon Al Hilal ile 5 resmi maça çıkan 31 yaşındaki yıldız futbolcu, söz konusu maçlarda 1 gol 3 asistlik performans göstermişti.

Belki de sezonu kapattı! Uruguay maçında sakatlanan Neymar, ameliyat olacak

Kaynak: Haberler.com / Spor

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