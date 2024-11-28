Belhanda, Katar'da mucizeyi gerçekleştirdi

Adana Demirspor'dan bedelsiz şekilde Katar ekibi Al-Shamal'ın yolunu tutan Younes Belhanda, sahaya çıktığı son 2 karşılaşmaya damga vurdu.

ZAMAN ZAMAN FORVET OYNUYOR

Yeni takımında santrfor pozisyonunda da zaman zaman görev alan Belhanda, Al-Duhail karşısında 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Karşılaşmayı Al-Shamal, 6-2'lik skorla kaybederken Belhanda'nın mücadelesi dikkat çekti.

90+7'DE GALİBİYETİ GETİRDİ

Belhanda, Katar Ligi'nde oynanan son karşılaşmada ise galibiyeti getiren isim oldu. Maçta santrfor pozisyonunda oynayan Belhanda, 90+7. dakikada takımına deplasmanda 2-1'lik galibiyeti getiren golü attı. Sahaya çıktığı son 2 maçta 2 gol ve 1 asistlik skor katkısı veren Belhanda, ilerleyen yaşına son haftalardaki performansıyla beğeni topladı.

KATAR PERFORMANSI

Geçen sezonun devre arasından bu yana Katar ekibinin formasını giyen Belhanda, Al-Shamal ile 23 maça çıktı. 34 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 3 gol ve 7 asistlik katkı sağladı. Faslı yıldızın takımıyla 31 Aralık 2025'e kadar sözleşmesi bulunuyor.