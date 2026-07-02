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Belçika, Dünya Kupası'nda son 16 turuna yükseldi

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FIFA 2026 Dünya Kupası Son 32 Turu'nda Belçika, Senegal'i uzatmalarda 3-2 mağlup ederek son 16 turuna adını yazdırdı. Belçika'nın rakibi ev sahibi ABD oldu.

BELÇİKA, FIFA 2026 Dünya Kupası Son 32 Turu'nda uzatmalara giden maçta Senegal'i 3-2 yenerek son 16 turuna yükseldi.

FIFA 2026 Dünya Kupası Son 32 Turu'nda Belçika ile Senegal karşı karşıya geldi. Seattle şehrindeki Lumen Field Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Senegal, 25'inci dakikada Mouhamadou Diarra ve 51'inci dakikada Ismaila Sarr'ın golleriyle skoru 2-0'a getirdi.

Belçika ise 86'ncı dakikada Lukaku ile farkı 1'e indirip, 89'uncu dakikada Tielemans ile skoru 2-2'ye getirdi ve normal süre 2-2'lik eşitlikle sona erdi. Uzatma anlarının sonlarında Belçika penaltı kazandı. 120+5'inci dakikada penaltı atışını gole çeviren Tielemans, ülkesini son 16 turuna taşıdı. Belçika, son 16 turunda ev sahibi ABD ile karşı karşıya gelecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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