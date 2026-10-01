Haberler

Belçika Milli Takımı, Türkiye maçı öncesi son antrenmanını Trossard'la yaptı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Belçika Milli Takımı, Türkiye maçı öncesi son antrenmanını Trossard'la yaptı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup üçüncü maçında yarın Türkiye'yi konuk edecek Belçika Milli Takımı, hazırlıklarını tamamladı. Tubize'deki antrenmanda tedavisi süren Leandro Trossard takımla çalıştı; mücadele Liege'de TSİ 21.45'te başlayacak.

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup üçüncü maçında yarın Türkiye'yi konuk edecek Belçika Milli Takımı, hazırlıklarını tamamladı.

Brüksel'e yakın Tubize belediyesinde yer alan Proximus Basecamp Spor Kompleksi'ndeki antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi.

Teknik direktör Mark van Bommel yönetiminde gerçekleştirilen idman öncesinde oyuncular, salonda çalıştı. Antrenman sahada koşu ve istasyon çalışmasıyla sürdü.

İdmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışmanın gerçekleştirildiği belirtildi.

Trossard takımla çalıştı

Belçika'da tedavisi süren Beşiktaşlı futbolcu Leandro Trossard, idmanın basına açık bölümünde takımla çalıştı.

Tedavisi süren Trossard, İtalya ve Fransa maçlarında forma giyememişti.

İdmanda, Fenerbahçe'de kariyerini sürdüren Romelu Lukaku da yer aldı.

Belçika ile Türkiye arasında Liege şehrinde oynanacak mücadele, yarın TSİ 21.45'te başlayacak.

Kaynak: AA
Bu haber 10 sitede yayınlandı.
Mehmet Şimşek'ten fon mağdurlarına kritik mesaj: En kısa sürede, en yüksek ödeme yapılacak

Fon mağdurlarının beklediği açıklama Bakan Şimşek'ten geldi
Meriç Keskin'den ağabeyine yürek burkan veda: Yanını ayırttım

Meriç Keskin'den ağabeyine yürek burkan veda: Yanını ayırttım
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ahmet Çakar'dan olay iddiaya yanıt: Böyle gerizekalıca iftira olur mu?

Olay ona da sıçradı! Beklenen açıklamayı gece yarısı yaptı
Milli takımı kampını terk eden Ronaldo için emeklilik iddiası

Böyle biteceğini kimse tahmin edemezdi!

Şener Üşümezsoy yeni deprem için adres verdi

Yeni deprem için adres verdi!
Gülşen Bubikoğlu için yaz bitmedi! Bodrum'dan fotoğraf paylaştı

Gülşen Bubikoğlu'ndan son Bodrum fotosu: Yaz uzatmalarda
Belge ortaya çıktı! Başsavcılık uyarmasına rağmen TFF dinlememiş

Belge ortaya çıktı! Başsavcılık uyarmasına rağmen TFF bildiğini okumuş
A Milli Takım'da büyük şok! Yıldız futbolcumuz idmana çıkamadı

A Milli Takım'da deprem! Yıldız futbolcumuz idmana çıkmadı
Bahisten PFDK'ya sevk edilen başkan, oynadığı kuponu paylaştı

Bahisten PFDK'ya sevk edilen başkan, oynadığı kuponu paylaştı