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Belçika Milli Takımı'na Van Bommel dönemi

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Belçika Milli Takımı'nda teknik direktörlük görevine Mark van Bommel getirildi.

Belçika Milli Takımı'nda teknik direktörlük görevine Mark van Bommel getirildi.

Belçika Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "Mark van Bommel, Belçika Milli Takımı'nı UEFA EURO 2028'e kadar çalıştırmak üzere sözleşme imzaladı." ifadeleri kullanıldı.

2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde İspanya'ya 2-1 yenilerek turnuvaya veda eden Belçika'da teknik direktör Rudi Garcia ile yollar ayrılmıştı.

Kaynak: AA
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