Belçika'daki derbide olay: Dirk Kuyt'a yanıcı maddeyle saldırdılar

Bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen Dirk Kuyt'ın çalıştırdığı Beerschot, Belçika Pro Lig'de oynanan derbi maçta ezeli rakibi Royal Antwerp ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmaya yaşanan olaylar ve Kuyt'ın açıklamaları damga vurdu.

"ONLAR SADECE KORKAK"

Beerschot Teknik Direktörü Dirk Kuyt maçın ardından yaptığı açıklamada, kale arkasında bulunan Antwerp taraftarlarının, futbolcuların ailelerinin oturduğu tribüne doğru havai fişek atmasına tepki gösterdi. Belçika basınından Het Nieuwsblad'da yer alan habere göre; Kuyt "Onlar sadece korkak. Ailemizin oturduğu bölüme havai fişek atılması kesinlikle kabul edilemez" diye konuştu.

FUTBOLCULAR YABANCI MADDELERE MARUZ KALDI

Maçta ev sahibi takımın golünü atan sol kanat oyuncusu Thibaud Verlinden de deplasman tribününün önünden köşe vuruşu kullanırken yabancı maddelere maruz kaldı. Hollandalı teknik adam, bu durumu ise "Sahaya ve oyuncularımıza o havai fişekleri atanlar ne kadar korkak. Thibaud köşe vuruşu kullanırken ona bir çakmak atıldı. Bu mümkün değil, oyuncularımızdan uzak durun" sözleriyle kınadı.

KUYT'A HAVAİ FİŞEK ATILDI, YARDIMCISINA GELDİ

Kuyt, kendisine atılan havai fişeğin de performans antrenörünün kafasına geldiğini belirterek "Bana da havai fişek atıldı ama performans antrenörümün üzerine düştü. Bu hayati tehlike oluşturuyor ve gerçekten doğru değildi" ifadelerini kullandı.