Beklenen oldu! Lionel Messi, 3 yıllık imzayı attı

Beklenen oldu! Lionel Messi, 3 yıllık imzayı attı
MLS ekiplerinden Inter Miami, Lionel Messi'nin sözleşmesinin Haziran 2028'e kadar uzattığını duyurdu. Arjantinli yıldız Lionel Messi, 41 yaşına dek Inter Miami'de kalmaya devam edecek.

  • Lionel Messi, Inter Miami ile Haziran 2028'e kadar uzatılan 3 yıllık sözleşme imzaladı.
  • Messi'nin sözleşme imza töreni, kulübün inşaatı devam eden yeni stadyumunda gerçekleşti.
  • Messi, 2023/24 sezonunda Inter Miami'de 82 maçta 71 gol ve 37 asist yaptı.

MLS ekiplerinden Inter Miami'de forma giyen dünyaca ünlü Arjantinli yıldız Lionel Messi'nin geleceği belli oldu.

3 YILLIK İMZA ATILDI

Inter Miami, 38 yaşındaki yıldız oyuncunun sözleşmesinin Haziran 2028'e kadar uzattığını duyurdu. Kulübün İspanyolca yayın yapan hesabından yapılan paylaşımda, "Resmi: Messi, 3 yıl daha Inter Miami'de olmaya devam edecek" ifadeleri kullanılırken, İngilizce yayın yapan hesabından ise bir "Evinde" başlığıyla video paylaşıldı. Videoda Messi'nin kulübün inşaatı devam eden yeni stadyumunun ortasında bir masaya oturarak sözleşme imzaladığı görüldü.

INTER MIAMI KARNESİ

2023/24 sezonunda transfer olduğu Inter Miami'de toplamda 82 maça çıkan 38 yaşındaki süper star, 71 gol ve 37 asistlik performans sergiledi.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
