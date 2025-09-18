Penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcular Türkiye'nin konuştuğu pozisyonlarda tereddütsüz görüş belirtti

beIn Trio ekibi, Fenerbahçe - Alanyaspor maçının ardından hakem Cihan Aydın'ın kararları hakkında değerlendirmelerde bulundu. Maç sonrası pozisyonları tek tek inceleyen Trio yorumcuları, Oosterwolde'nin ceza sahasında yerde kaldığı anı ve Fenerbahçeli oyuncuların elle oynama beklentisini tartıştı.

"NET PENALTI" VURGUSU

Ünlü yorumcular, iki pozisyonun da penaltı olduğunu belirterek, "VAR'ın kesinlikle devreye girmesi gerekiyordu" ifadelerini kullandı.

90+6. dakikada Oosterwolde'nin yerde kaldığı pozisyonda devam kararı doğru mu?

Görüntü: beIN SPORTS

Bülent Yıldırım: Hadergjonaj, topa gitmeksizin Oosterwolde'nin üstüne gidip güreş faulü yapıyor. Bu çok net bir penaltı. Net, topsuz alanda yapılan faul. Top oyunda, VAR müdahalesi gerektirecek bir penaltı.

Bahattin Duran: Çok detaylı konuşmaya gerek yok. Hadergjonaj'ın yaptığı net ihlal. Topla hiç ilgisi yok, iki eliyle rakibine sarıldı, tuttu. Neredeyse kaleden içeri sokacak. Karşılığı penaltı. VAR müdahalesiyle penaltı verilmesi lazım. Önce hakemin vermesi lazım penaltıyı.

Deniz Çoban: İzahı olmayan bir pozisyon. Hadergjonaj, Oosterwolde'nin tüm hareketlerini kıstıracak şekilde yere itmiş. Oosterwolde'nin Hadergjonaj'a hareketi de yok. Arkadan gelip topa bakmadan, topla ilgisi olmadan sarılıp yere düşürdü. En temiz tabirle, en basit tabirle dikkatsiz davranma. Yere yatırıp oyun dışına attı.

90+6. dakikada Fenerbahçe'nin elle oynama beklediği pozisyonda devam kararı doğru mu? sorusunu yanıtlayan yorumcular;

Görüntü: beIN SPORTS

Bülent Yıldırım: Güven Yalçın dikkatsiz, kendini genişleterek geldi. Mesafenin yakın olması önemli değil. Alan genişletti. Açık, net bariz bir penaltı. Yakın saniyelerde ikinci penaltı. VAR müdahalesi gerektirecek kanıtlı penaltı.

Bahattin Duran: Çok net penaltı. Sahada da, VAR odasında da penaltı. Güven elleri açarak geldi buraya. Açık olan eliyle topu süpürüp taşıdı. Eli açık topu taşıdı. İhlal olması için olabilecek bütün hareketi yaptı. Güven, kendisi bilerek ayağıyla topla oynasa cezalandırılmazdı. Topla oynayan Cenk, Güven'in top ayağına çarptı, bilerek oynadığı anlamına gelmez. Güven'in aldığı risk, ellerinin aldığı risk cezalandırılması gereken bir penaltıydı. Sahada, sahada değilse VAR'da cezalandırılmalıydı. İkisi de net penaltı.

Deniz Çoban: İki tane net penaltı var. İlki de ikincisi de net. İkisine de VAR müdahalesi gerekir. Birine bakarken diğerini kontrolden kaçırdı mı acaba?

TARTIŞMA BÜYÜYOR

Trio ekibinin bu yorumu sonrası sosyal medyada hakem kararları bir kez daha gündem oldu ve futbolseverler arasında büyük tartışma yarattı.