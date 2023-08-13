beIN Sports yorumcusundan Kayserispor'un Galatasaray kalesine geldiği pozisyonda olay tepki

Süper Lig'in yayıncısı beIN Sports ekranlarında yayınlanan Skor programında yorumculardan birinin Kayserispor'un Galatasaray kalesinde yakaladığı net pozisyon sırasında "Eyvah" dediği iddia edildi. Sosyal medyada bazı kullanıcılar canlı yayına yansıyan ses sonrası, "GS TV sandık" yorumlarında bulundu.

Süper Lig'in ilk haftasında Galatasaray ile Kayserispor golsüz berabere kaldı. Yayıncı kuruluş beIN Sports ekranlarında karşılaşmanın anlatımının yapıldığı sırada yorumculardan birinin Kayserispor atağında "Eyvah" dediği öne sürüldü. Büyük tepki çeken olay sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

TARAFTARLAR TOPA TUTTU

beIN Sports'un tarafsız yayıncılık ilkesini çiğnediğini ifade eden kullanıcılar sosyal medyada yayıncı kuruluşu topa tuttu. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor taraftarları konuyla ilgili kanal yönetiminin derhal gereğini yapmasını söyledi.