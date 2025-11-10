beIN SPORTS'ta Silahlı Saldırıya Girişim Kontrol Altına Alındı

beIN SPORTS, kanalın Ayazağa'daki yerleşkesine oyuncak silahla giren şüpheli hakkında bir açıklama yayımladı.

Kanalın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan paylaşımda, "Bugün Ayazağa yerleşkemizde silahlı bir şahıs tarafından gerçekleştirilen saldırı, Türk Emniyet Teşkilatı ve güvenlik ekiplerimizin hızlı ve etkin müdahalesiyle kontrol altına alınmıştır. Tüm çalışanlarımızın güvenliği tamamen sağlanmış olup olayda kimse yaralanmamıştır. Durum, Emniyet Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde başarıyla yönetilmiş ve saldırgan, güvenlik güçleri tarafından binadan çıkarılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Binaya girip programcı Güntekin Onay'la görüşmek istediğini belirten şüpheli, polislerin ikna çabaları sonucunda yakalanarak gözaltına alındı.