beIN SPORTS'ta Silahlı Saldırıya Girişim Kontrol Altına Alındı

Güncelleme:
beIN SPORTS, Ayazağa'daki yerleşkesine oyuncak silahla giren şüphelinin etkisiz hale getirildiğini ve çalışanların güvenliğinin sağlandığını açıkladı. Olay polis tarafından kontrol altına alındı ve şüpheli gözaltına alındı.

beIN SPORTS, kanalın Ayazağa'daki yerleşkesine oyuncak silahla giren şüpheli hakkında bir açıklama yayımladı.

Kanalın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan paylaşımda, "Bugün Ayazağa yerleşkemizde silahlı bir şahıs tarafından gerçekleştirilen saldırı, Türk Emniyet Teşkilatı ve güvenlik ekiplerimizin hızlı ve etkin müdahalesiyle kontrol altına alınmıştır. Tüm çalışanlarımızın güvenliği tamamen sağlanmış olup olayda kimse yaralanmamıştır. Durum, Emniyet Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde başarıyla yönetilmiş ve saldırgan, güvenlik güçleri tarafından binadan çıkarılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Binaya girip programcı Güntekin Onay'la görüşmek istediğini belirten şüpheli, polislerin ikna çabaları sonucunda yakalanarak gözaltına alındı.

Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
