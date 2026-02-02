Beğeni yağıyor! Herkesin önünde eğilerek özür diledi

Haberler

Güncelleme:
Bir Japon voleybolcu, servis atışı sırasında yanlışlıkla kafasına top attığı kişiden, herkesin önünde eğilerek özür diledi.

Bir Japon voleybolcu, maç sırasında servis atışı esnasında yanlışlıkla tribündeki bir kişinin kafasına top isabet etmesinin ardından herkesin önünde eğilerek özür diledi.

BİNLERCE BEĞENİ ALDI

Sporcu, yaşanan talihsiz anın hemen ardından gösterdiği bu davranışla hem salondaki izleyicilerden hem de sosyal medyada büyük takdir topladı

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
