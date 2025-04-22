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Bedirhan Güleç Anısına Futbol Turnuvası Düzenlendi

Bedirhan Güleç Anısına Futbol Turnuvası Düzenlendi
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Adana'nın Kozan ilçesinde, trafik kazasında hayatını kaybeden öğrenci Bedirhan Güleç anısına düzenlenen sınıflar arası futbol turnuvası başladı. 16 takımın katıldığı turnuva, eleme usulü ile gerçekleştirilecek ve 29 Nisan'da sona erecek.

Adana'nın Kozan ilçesinde trafik kazasında yaşamını yitiren öğrenci Bedirhan Güleç anısına organize edilen sınıflar arası futbol turnuvası başladı.

Kozan-Feke kara yolunda 2 Nisan'da meydana gelen kazada yaşamını yitiren Yusuf Baysal Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi Bedirhan Güleç (16) anısına okulunda düzenlenen turnuvaya 16 takım katılıyor.

Eleme usulüyle gerçekleştirilecek müsabakalar, 29 Nisan'da sona erecek.

Turnuvanın açılışında konuşan okul müdürü Hüseyin Şimşek, Güleç'i sportif etkinlikle anmak istediklerini belirtti.

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Kaynak: AA / Fatih Azgın - Spor
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