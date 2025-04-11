Bediha Gün, 2025 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Gümüş Madalya Kazandı
Slovakya'nın Bratislava'da düzenlenen 2025 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 59 kiloda mücadele eden Bediha Gün, finalde bağımsız Rus rakibi Anastasia Sidelnikova'ya kaybederek gümüş madalya elde etti.
Slovakya'nın başkenti Bratislava'da gerçekleştirilen 2025 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 59 kiloda Bediha Gün, gümüş madalya elde etti.
2025 Avrupa Güreş Şampiyonası, Slovakya'nın Bratislava kentinde devam ediyor. Şampiyonada kadınlar 59 kiloda mücadele eden Bediha Gün, gümüş madalya kazandı. Final müsabakasında bağımsız Rus rakibi Anastasia Sidelnikova'ya 4-2 kaybeden milli sporcu, Avrupa ikincisi oldu.
Bediha Gün, daha önce Avrupa şampiyonalarında 4 bronz madalya almıştı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor