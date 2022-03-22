Steaua Kulübü dediğini yaptı, Galatasaray'ı UEFA'ya şikayet etti! Terim'in prensi başa bela oldu

Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı Morutan yüzünden Rumenlerle kriz çıktı. Steaua Bükreş'in sahibi Gigi Becali, Galatasaray'ın Morutan transferinde taksitleri yatırmadığını iddia etti.

TEHDİT EDİYORDU

Becali, Galatasaray'ın taksitleri geç yatırdığını ve dava açacağını ifade ediyordu. Romanya'dan Prosport'un haberine Becali, Morutan transferi için UEFA'ya gitti.

"PARA BEKLEMEKTEN BIKTIM"

Becali, "Galatasaray'dan para beklemekten bıktım. Türkleri UEFA'da dava ettim. Onlara oyuncu veriyorsunuz, sonra ödemelerini unutmuş gibi yapıyorlar" dedi.

"NASIL ÖDEME YAPABİLİRİM"

Becali, Botaşani kulübünün transferden %9'luk payını alamaması hakkında da Galatasaray'a suçlama yöneltmişti. Bükreş ekibinin sahibi, "Galatasaray'dan para alamadım. Para almadan size nasıl ödeme yapabilirim" ifadelerini kullanmıştı.

TERİM'DEN SONRA KAYIP

Fatih Terim'in onayıyla transfer edilen Morutan, sezona iyi girdi, ancak takımla birlikte o da düşüşe geçti. Torrent geldikten sonra kulübeye hapsolan Rumen futbolcu, 23 maçta 3 gol ve 3 asist kaydetti.

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