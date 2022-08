Samsun spor haberleri: Lige galibiyetle başlayan Samsunspor'da yüzler gülüyor

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un teknik direktörü Bayram Bektaş, deplasmanda Altay'ı 2-0 mağlup ederek lige güzel bir başlangıç yaptıklarını söyledi.

Bektaş, Nuri Asan Tesislerinde düzenlediği basın toplantısında, deplasmanda oynadıkları Altay maçını değerlendirdi.

Altay'ın 9 oyuncusu ile savunma yaptığını belirten Bektaş, "Böyle bir maçı kazanmak önemliydi. Altay'ı 2-0 mağlup ederek lige güzel bir başlangıç yaptık. Ligde önümüzdeki ilk engeli aştık. Bu hafta Eyüpspor var. Eyüpspor'un en iyi şekilde analizlerini yapıyoruz. Antrenmanlarımızı şekillendirip, en iyi şekilde Eyüpspor maçına da hazırlanacağız. İnşallah o maçı da geçip böyle her hafta yolumuza devam ederiz. Futbolcuların birbiri ile uyumu çok güzel. İnşallah her hafta böyle olur skora da yansır. Biz de taraftarımızı, camiamızı mutlu ederiz." dedi.

Bektaş, Eyüpspor'un çok iyi bir kadroya sahip olduğuna işaret ederek, şöyle devam etti.

"Çoğu benim eski öğrencim. Yeni gelenler Süper Lig'den bilindik oyuncular. Burada önemli olan oyun kurgusu nedir, nasıl oynayacak? Tüm veriler geliyor. Yaptığı hücumlar, varyasyonları nedir? Bunları da biz analiz ediyoruz. Biz sahada Samsunspor'a bu kadroya yakışan mücadeleyi verdikten sonra, herkesle mücadele ederiz. Her maçı da kazanırız. Mücadele etmezsen, rakip senden daha fazla koşarsa, kazanma şansın azalıyor. Her parametreyi hesap etmek lazım. Her geçen gün oyunumuzu daha da geliştireceğiz. Oyuncularımız da birbirlerini daha iyi tanıyacak. Kendi bireysel potansiyelini, neler yapabileceğini bilecek. Ezbere oynamayacak. Büyük takımlar 10 senedir aynı isimlerle oynayınca herkes birbirini biliyor. Bizim takım da daha yeni yeni tanıyor. Biz de üstüne koyarak, inşallah camiayı mutlu edeceğiz."

Samsunspor Futbol Gelişim Direktörü Batu Kaplan ise Diomande, Tomane ve Çinari ile yollarını ayırmak istediklerini söyledi.

Bu oyuncuların yakın zamanda takımdan ayrılmasını beklediklerini ifade eden Kaplan, "Çünkü bir sene futbol oynamamak onlar için zor olur. Bateu'yu gönderdik. Tomane, Çinari, Diomande ve Bah'ı da göndermek istiyoruz. Belki Bah'ı yaşı nedeniyle takımda tutabiliriz ama mutlaka diğerleri ile yollarımızı ayırmak istiyoruz. Bir ay içinde bu arkadaşlar takım bulacaklardır. Oyuncuları alırken, kadro mühendisliği yapıyoruz. Orta sahada alternatifimiz var. Stopere düşünmüyoruz. Olur da çok iyi bir fırsat transferimiz olursa, 6 ve 8 numaraya transfer yapabiliriz. Onun dışında transfer düşünmüyorum." ifadelerini kullandı.