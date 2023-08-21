Bayraklı Belediyesi Kick Boks Şampiyonası'ndan 7 madalya ile döndü

Bayraklı Belediyesi, Manisa'da yapılan iller arası Kick Boks Şampiyonası'nda 7 madalya kazandı. Gençler 3 altın, 3 gümüş bir de bronz madalya elde etti. Başkan Serdar Sandal, genç sporculara güvendiklerini ve desteklerini sürdüreceklerini belirtti.

Spora destekleri ve elde edilen başarılarla İzmir'in sportif alandaki lokomotifi olan Bayraklı Belediyesi, Manisa'da yapılan iller arası Kick Boks Şampiyonası'ndan 7 madalya ile döndü. İlçenin gururu olan gençler 3 altın, 3 gümüş, 1 de bronz madalya kazandı. Başkan Serdar Sandal, "Gençlerimize güveniyoruz. Onları destekleyip, başarılarını büyütmeye devam edeceğiz" dedi.

Bayraklı Belediyesi, Kick Boks Federasyonu tarafından düzenlenen iller arası şampiyonada 7 madalya kazandı. Turnuvaya 6 ilden 248 sporcu katıldı. 9 sporcu ile yarışan Bayraklı Belediyesi, 3 altın, 3 gümüş, 1 bronz madalya kazandı. Gençler klasmanında ise takım halinde ikincilik kazanan Bayraklı Belediyesi, başarılı sporcularıyla şampiyonaya damga vurdu.

Destekler sürecek

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Gençlerimize güveniyoruz. Onları destekleyip, başarılarını büyütmeye devam edeceğiz. Üzerimize ne düşüyorsa her zaman yapacağız. İlçemizi gururlandıran tüm sporcularımızı kutluyorum" dedi. - İZMİR