Bayındır'da Gençlik Merkezi Açılıyor

Bayındır'da Gençlik Merkezi Açılıyor
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İzmir'in Bayındır ilçesinde inşaatı tamamlanan gençlik merkezi, kütüphane, bowling salonu, dijital oyun alanları ve atölyeler ile gençlere hizmet verecek. Merkez, bir ay içinde açılacak ve kayıtlara başlandı.

İzmir'in Bayındır ilçesinde inşaatı tamamlanan gençlik merkezinin kısa süre içerisinde hizmete gireceği bildirildi.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Erdal İnce, yaptığı açıklamada, merkezin yaklaşık 1 ay içerisinde açılışının yapılacağını söyledi.

Merkeze kayıtların başladığını ifade eden İnce, "Kütüphane, bowling, bilardo, dijital ve zeka oyun salonlarının yanı sıra kişisel gelişim ve seramik atölyelerinin bulunduğu merkezde gençler için birçok aktivite olacak. Çocuklarımıza çeşitli eğitimleri vereceğiz. Merkezde kitap kafe olacak. Kafede gençler sosyal ortamda ders çalışabilecek." dedi.

İnce, merkeze bitişik olarak yarı olimpik havuzun da açılacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Turgay Konuralp - Spor
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