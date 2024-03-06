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Bayern Münih ve Paris Saint-Germain çeyrek finale yükseldi

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UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda Bayern Münih, Lazio'yu 3-0 mağlup ederken, Paris Saint-Germain ise Real Sociedad'ı 2-1 yendi ve çeyrek finale adını yazdırdı.

Uefa Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda, 1-0 mağlup olduğu karşılaşmanın rövanşında Lazio'yu 3-0 yenen Bayern Münih ile 2-0 kazandığı maçın rövanşında Real Sociedad'ı 2-1 mağlup eden Paris Saint-Germain adını çeyrek finale yazdırdı.

Uefa Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükselen ilk iki takım belli oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda, Lazio'yu saf dışı bırakan Bayern Münih ile Real Sociedad'ı eleyen Paris Saint-Germain çeyrek finale çıktı.

Bayern Münih, Lazio karşısında zorlanmadı

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda Bayern Münih, 1-0 mağlup olduğu karşılaşmanın rövanşında sahasında Lazio ile karşı karşıya geldi. Alman ekibi, 39. ve 66. dakikada Harry Kane'in, 45+2. dakikada da Thomas Müller'in kaydettiği gollerle rakibini 3-0 mağlup etti ve adını çeyrek finale yazdırdı.

PSG, Mbappe'nin golleriyle turladı

Gecenin diğer maçında ise Paris Saint-Germain, 2-0 kazandığı maçın rövanşında Real Sociedad ile deplasmanda karşılaştı. Fransız ekibi 15. ve 56. dakikada yıldız futbolcusu Kylian Mbappe'nin golleriyle mücadeleyi 2-1 kazandı. Real Sociedad'ın tek golü 89. dakikada Mikel Merino'dan geldi. Bu sonuçla Paris Saint-Germain, Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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