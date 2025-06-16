Maça izin alıp gelmiş! Bayern Münih'ten 10 gol yiyen kalecinin asıl mesleği şaşırttı

Kulüpler Dünya Kupası rövanş maçında Bayern Münih, Yeni Zelanda ekibi Auckland City'yi 10-0 mağlup etti. Alman devinin galibiyeti bekleniyordu ve bu derin sonuç birçok futbolsever için sürpriz olmadı.

ASIL MESLEĞİ ŞAŞIRTTI

Ancak maçtan sonra ortaya çıkan bir gerçek ise çok dikkat çekti.Auckland City kalecisi Conor Tracey'in bir veterinerlik malzemeleri deposunda yönetici olarak çalıştığı ortaya çıktı.

Auckland City oyuncuları haftada dört kez antrenman yapıyor ancak düzenli olarak maaş almıyorlar. Haftada 150 dolar masraf alıyorlar.

Tracey, ABC Sport'a yaptığı açıklamada, "Bütün paramı benzine harcıyorum" dedi. Yeni Zelanda'nın Auckland kentinde öğleden sonra sıcağında, işinden antrenman sahasına gidiş gelişleri genellikle iki saat sürüyor. Auckland oyuncularının en büyük endişesi, ABD'de düzenlenen dört haftalık tur için işten nasıl izin alacaklarıydı. Tracey, yoğun dönemde neredeyse hiç izin günü alamadığını açıkladı.