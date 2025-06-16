Maça izin alıp gelmiş! Bayern Münih'ten 10 gol yiyen kalecinin asıl mesleği şaşırttı

Maça izin alıp gelmiş! Bayern Münih'ten 10 gol yiyen kalecinin asıl mesleği şaşırttı
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Dün Bayern Münih karşısında kalesinde 10 gol gören Auckland City kalecisi Conor Tracey, Yeni Zelanda'da bir ilaç deposunda çalışıyor. Conor Tracey, FIFA Kulüpler Dünya Kupası için özel izin aldı.

Kulüpler Dünya Kupası rövanş maçında Bayern Münih, Yeni Zelanda ekibi Auckland City'yi 10-0 mağlup etti. Alman devinin galibiyeti bekleniyordu ve bu derin sonuç birçok futbolsever için sürpriz olmadı.

ASIL MESLEĞİ ŞAŞIRTTI

Ancak maçtan sonra ortaya çıkan bir gerçek ise çok dikkat çekti.Auckland City kalecisi Conor Tracey'in bir veterinerlik malzemeleri deposunda yönetici olarak çalıştığı ortaya çıktı.

Bayern Münih'ten 10 gol yiyen kalecinin asıl mesleği şaşırttı

Auckland City oyuncuları haftada dört kez antrenman yapıyor ancak düzenli olarak maaş almıyorlar. Haftada 150 dolar masraf alıyorlar.

Bayern Münih'ten 10 gol yiyen kalecinin asıl mesleği şaşırttı

Tracey, ABC Sport'a yaptığı açıklamada, "Bütün paramı benzine harcıyorum" dedi. Yeni Zelanda'nın Auckland kentinde öğleden sonra sıcağında, işinden antrenman sahasına gidiş gelişleri genellikle iki saat sürüyor. Auckland oyuncularının en büyük endişesi, ABD'de düzenlenen dört haftalık tur için işten nasıl izin alacaklarıydı. Tracey, yoğun dönemde neredeyse hiç izin günü alamadığını açıkladı.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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