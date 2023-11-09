Bayern Münih Teknik Direktörü Thomas Tuchel: 'Böyle zor bir gruptan çıkmak güzel'

Bayern Münih Teknik Direktörü Thomas Tuchel, Galatasaray maçından sonra yaptığı açıklamada, 'Böyle zor bir gruptan çıkmak güzel' dedi. UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. maçında Bayern Münih evinde karşılaştığı Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Tuchel, önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

- Thomas Tuchel : "Böyle zor bir gruptan çıkmak güzel"

MÜNİH - Bayern Münih Teknik Direktörü Thomas Tuchel, Galatasaray maçından sonra yaptığı açıklamada, "Böyle zor bir gruptan çıkmak güzel" dedi.

Uefa Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. maçında Bayern Münih evinde karşılaştığı Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda konuşan Bayern Münih Teknik Direktörü Thomas Tuchel, önemli bir galibiyet aldıkları söyleyerek, "Harry Kane'i fenomen olarak görüyorum. Sezon başında söylediğim gibi fazla söze gerek yok. Saha içinde yaptıklarıyla her türlü kalitesi var. Takıma da teşekkürlerimi iletiyorum. Böyle zor bir gruptan çıkmak güzel. Grup birincisiyiz. Takımımı çok takdir ediyorum" şeklinde konuştu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin Bundesliga'dan daha yorucu geçtiğini vurgulayan Tuchel, "Galatasaray bizden önce 17 maç üst üste kazandı. Sonra bizle oynadılar. 21 maçta 2 mağlubiyet aldılar. Kopenhag da aynı şekilde. Kopenhag deplasmanında iyi gözükeceğimizi sanmıyorum. Çok çalışmamız gerekiyor. 90 dakika boyunca önemli adımlar attık. Baskıyı presi iyi çözdük. Şampiyonlar Ligi, Avrupa ve dünya futbolundaki en zor turnuva. Bazen sakin olmanız gerekiyor. Puanlar almanız gerekiyor" diye konuştu.